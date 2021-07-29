За жизнь знаменитости борются врачи

Леденящий душу инцидент произошел в сфере шоу-бизнеса. Знаменитого артиста российских сериалов, любимца публики Игоря Регнера забрали в больницу с многочисленными переломами и ушибами. Мужчина находится без сознания в критическом состоянии.



Всероссийскую славу артисту принесли роли в таких знаменитых сериалах, как "Солдаты", "Досье детектива Дубровского", "Штрафбат" и других. Всего, за прожитые 56 лет, артист успел поучаствовать в более чем 60 различных кинопроектах. Кроме актерской деятельности, Игорь преподает на кафедре физвоспитания в Финансовом университете при российском правительстве.

Журналистам удалось выяснить, что некоторое время назад артиста спешно госпитализировали. Регнер находится в реанимации в тяжелом состоянии и не выходит на контакт с внешним миром.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", сильно избитого артиста забрали из его квартиры. При этом многочисленные травмы и переломы звезда получил за неделю до того, как его осмотрели медицинские специалисты.

В скандальном инциденте уже разбираются сотрудники правоохранительных органов. Сложно предположить, что Игорь самостоятельно получил такие тяжелые травмы. Возможно, квартиру артиста хотели обворовать. Либо же знаменитость избили таинственные недоброжелатели.

Стражи порядка пытаются выяснить у соседей, что случилось в тот злополучный день. Пока полицейские теряются в догадках и строят различные версии произошедшего.

Напомним, на днях стало известно о смерти заслуженного артиста России Владимира Сканави. Профессор Московской консерватории покинул этот мир на 80-м году жизни.