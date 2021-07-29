Многие деятели искусства были уже в преклонном возрасте

Коронавирус унес жизни многих талантливых личностей в 2021 году. Расскажем, кто из российских знаменитостей скончался от коварного недуга.

Петр Мамонов

Петр Мамонов – известный российский рок-музыкант. Создатель легендарной группы "Звуки Му" умер 15 июля этого года в Коммунарке. В больницу 70-летний артист попал в начале месяца.

Владимир Меньшов

Владимира Валентиновича не стало 5 июля. Известный режиссер ушел из жизни в возрасте 81 года. Меньшов создал такие культовые кинокартины, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие.

Александр Стефанович

Александр Стефанович умер 13 июля 2021 года. Кинорежиссер был вторым мужем Аллы Пугачевой. По имеющимся данным, последние дни своей жизни 76-летний сценарист находился в реанимации.

Василий Лановой

Василий Семенович покинул этот мир 28 января. Артисту было 87 лет. Лановой сыграл в кинокартинах "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и других.

Борис Грачевский

Создателя киножурнала "Ералаш" не стало 14 января в возрасте 71 года. Сначала болезнь протекала у сценариста в легкой форме, однако позже его состояние резко ухудшилось. Врачам пришлось ввести знаменитость в кому, однако это не помогло.

Владимир Коренев

Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", скончался 2 января 2021 года. Его не стало на 81-м году жизни.

Также в 2021 году COVID-19 унес жизни основателя популярного музыкального коллектива "Доктор Ватсон" Георгия Мамиконова, народного артиста России Михаила Багдасарова и композитора Людмилы Лядовой.