Телеведущей надоело, что певица пытается выставить себя в лучшем свете

Недавно в интервью для Ютуб-канала Fametime TV Ольга Орлова заявила, что Ольга Бузова сообщила о своем желании покинуть проект "Дом-2" за несколько часов до эфира, тем самым подставив всех коллег. Исполнительница хита "Мало половин" поспешила опровергнуть данную информацию. Тогда свои доказательства предоставила Ксения Бородина.

После выхода интервью Орловой подписчики начали заваливать Бузову вопросами, действительно ли она так некрасиво поступила. Артистка заверяла – это неправда. Узнав о реакции певицы, Бородина вышла из себя.

Ксения опубликовала обличающее "сторис" в личном микроблоге. Телеведущая использовала скриншот комментариев, где Бузова назвала слова бывшей коллеги ложью.

"Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никогда из подруги делать врушку", – высказалась Бородина.

Ксения рассказала, что о желании Бузовой покинуть проект она узнала в час дня. В восемь вечера этого же дня должна была состояться съемка. В подтверждение своих слов знаменитость прикрепила фото переписки с певицей. В чате Ольга призналась, что она приняла непростое решение покинуть шоу.

Бородина отметила, что постоянная ложь артистки надоела всем. Телеведущей явно неприятно, что Бузова пытается выставить себя в лучшем свете, при этом наплевав на правду.

Ранее появились подробности развода Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым.