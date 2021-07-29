Певец не может смириться с неприятными переменами

Друг Бориса Моисеева Сергей Горох назвал причину, по которой артист редко выходит в свет. Его слова приводит "Телепрограмма".

Горох рассказал, что Борис Михайлович сильно стесняется своей внешности. Напомним, Моисеев перенес несколько тяжелых инсультов. Острое нарушение мозгового кровообращения сказалось не только на общем состоянии певца, но и на том, как он сейчас выглядит.

По словам Сергея, исполнитель хита "Голубая Луна" остро ощущает каждую перемену.

"Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так, как раньше", – заявил приятель знаменитости.

Горох добавил – Борис Михайлович не из тех, кто стремится заработать денег на своей болезни. Артист не собирается посещать популярные российские шоу и плакаться с экранов на свою судьбу. Также Моисеев просит Гороха отказываться от подобного рода приглашений.

Сергей отметил, что певец иногда делает исключения и выходит в свет. Когда речь идет об интересных для него мероприятиях, исполнитель забывает о стеснении.

Так, например, в конце мая Борис Михайлович побывал на дне рождения Кристины Орбакайте. По случаю своего 50-летия дочь Аллы Пугачевой устроила грандиозную вечеринку. Моисеев, который очень близок с семьей Примадонны, не смог отказаться от приглашения.

Ранее стало известно, кто станет одним из наследников состояния артиста и получит его латвийскую квартиру.