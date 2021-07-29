Звезда впервые увидела наследницу за долгое время

Звездная исполнительница Лолита Милявская смогла увидеть свою дочку Еву лишь спустя два года после последней встречи. Свиделась после тяжелой разлуки певица с наследницей в Болгарии – там у знаменитости имеется личная недвижимость.

Ева живет вместе с бабушкой, мамой Лолиты. Школу наследница окончила на Украине, а затем уехала в Польшу, где продолжила обучение – уже в институте. Из-за сложившихся обстоятельств звезда, у которой к тому же весьма плотный рабочий график, нечасто может видеть любимую и единственную дочь.

Однако разлуки не вечны: счастливая Лолита смогла наконец встретиться с Евой, чем не преминула поделиться со своими верными поклонниками, выложив кадры с дочерью на своей странице в "Инстаграм".

Судя по видео, Ева стесняется камеры. Мама снимает дочку на одном из пляжей. Застенчивая наследница старается не смотреть в объектив.

Как призналась сама Лолита в комментариях под публикацией, с дочкой не получалось встретиться из-за ее обучения, экзаменов и пандемии. В итоге пришлось скучать почти два года.

"Еще и запрет въезда в Украину. Хорошо, что есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли", – поделилась мыслями Милявская.

Однако, добавила звезда, у нее получилось устроить идеальный семейный отпуск – Лолита настолько счастлива, что даже не хочет снимать ничего происходящего. Так она счастлива, что смогла наконец увидеть дочку.

Не так давно Лолита рассказала, выступая на одном из телеэфиров, что Ева страдает синдромом Аспергера – до этого общественность полагала, что у девочки аутизм. Сама Милявская длительное время не спешила прояснять слухи, однако в итоге озвучила диагноз своего чада.



