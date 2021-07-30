Звездные гости и вечеринка на курорте: Крутой с размахом отметил день рождения

Звездные гости и вечеринка на курорте: Крутой с размахом отметил день рождения
Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композитору исполнилось 67 лет

Накануне Игорь Крутой отмечал свой день рождения. Артист решил устроить праздник на морском побережье, поэтому гостей пригласил в Турцию. Проходила вечеринка, кстати, в небольшой компании. Похоже, что этот день композитор решил разделить с самыми близкими. 

Подготовка велась с самого утра. Супруга Крутого была в элегантном белом платье, а сам музыкант выбрал светлые брюки и темно-синюю рубашку. Ведущим мероприятия, кстати, стал Николай Басков, который трогательно поздравил своего друга, исполнив песню "С днем рождения" на стихи Михаила Гуцериева.

Скриншот instagram.com/stories/nikolaibaskov

Вместе с натуральным блондином композицию исполняли и звездные гости. Микрофон в руки взяла Наташа Королева, а затем спела пару строчек Алсу. В конце подключилась и внучка Крутого, которая после коротко выступления смутилась и убежала в объятия матери. 

Позже девочка растрогала собравшихся гостей, прочитав стихотворение, посвященное дедушке. Дочь Крутого Виктория тоже поздравила музыканта, опубликовав в своих социальных сетях пост, где назвала композитора "лучшим папой и дедом". 

"Так держать до 120! Люблю, ценю, целую", 

– заключила наследница. 

На мероприятие также пригласили Николя Цискаридзе, Тарзана и многих других. 

"Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни, а не когда-то потом", 

– поднял тост Басков, а после гости выпили за виновника торжества стоя. 

Начавшаяся при свете дня вечеринка длилась до поздней ночи. Крутой задул свечи на большом торте и не забыл поблагодарить каждого, кто прибыл в Турцию, чтобы разделить этот важный день вместе с ним. 

Ранее у композитора объявился внебрачный сын Яков. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Понты дороже всего. Помнится, что тот же Лещенко года полтора назад, полежав на ИВЛ, очень сильно сожалел о том, что сделал ради понтов
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