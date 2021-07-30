Композитору исполнилось 67 лет

Накануне Игорь Крутой отмечал свой день рождения. Артист решил устроить праздник на морском побережье, поэтому гостей пригласил в Турцию. Проходила вечеринка, кстати, в небольшой компании. Похоже, что этот день композитор решил разделить с самыми близкими.

Подготовка велась с самого утра. Супруга Крутого была в элегантном белом платье, а сам музыкант выбрал светлые брюки и темно-синюю рубашку. Ведущим мероприятия, кстати, стал Николай Басков, который трогательно поздравил своего друга, исполнив песню "С днем рождения" на стихи Михаила Гуцериева.

Вместе с натуральным блондином композицию исполняли и звездные гости. Микрофон в руки взяла Наташа Королева, а затем спела пару строчек Алсу. В конце подключилась и внучка Крутого, которая после коротко выступления смутилась и убежала в объятия матери.

Позже девочка растрогала собравшихся гостей, прочитав стихотворение, посвященное дедушке. Дочь Крутого Виктория тоже поздравила музыканта, опубликовав в своих социальных сетях пост, где назвала композитора "лучшим папой и дедом".

"Так держать до 120! Люблю, ценю, целую",

– заключила наследница.

На мероприятие также пригласили Николя Цискаридзе, Тарзана и многих других.

"Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни, а не когда-то потом",

– поднял тост Басков, а после гости выпили за виновника торжества стоя.

Начавшаяся при свете дня вечеринка длилась до поздней ночи. Крутой задул свечи на большом торте и не забыл поблагодарить каждого, кто прибыл в Турцию, чтобы разделить этот важный день вместе с ним.

Ранее у композитора объявился внебрачный сын Яков.