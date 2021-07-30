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Григорий Лепс не скрывает, что за свою жизнь он несколько раз "гонял" вес. Однажды исполнителю хита "Рюмка водки на столе" удалось скинуть аж 37 килограммов всего за полгода. В этот раз результаты, конечно, не такие впечатляющие, но тоже достойные – за пандемию певец избавился от 12 лишних кило.
При этом, как признался артист, он не изнуряет себя диетами или ежедневными тренировками. Секрет прост: меньше есть, больше гулять. В беседе с журналистами Лепс рассказал, что стал очень много гулять. Просто надевает шорты, кроссовки, кепку и выходит на длительную прогулку.
"Неважно, что вокруг: горы, равнины. Хотя в горы тяжеловато в моем возрасте, разве что если наклон небольшой",
– добавил музыкант.
Быть стройным Лепсу помогает и питание. Например, до выхода на сцену он не ест. Мол, так работается легче. А вот после выступления бывает, что срывается. Но певец все равно старается не переедать, особенно на ночь.
В рационе артиста много пищи с высоким содержанием белка. Кофе он пьет только по утрам, торты хоть и любит, но балует себя ими редко. Также Григорий Викторович уже много лет не ест свинину.
Почти отказался Лепс и от алкоголя. Иногда он позволяет себе бокал-два вина, но не более.
"Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье",
– объяснил музыкант.
Напомним, что ранее "Утро.ру" рассказывало, как живет семья Лепса. Певец уже 17 лет живет в браке с любимой женщиной, которая подарила ему троих детей.
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