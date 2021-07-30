Артист стал уделять больше внимания своему здоровью

Григорий Лепс не скрывает, что за свою жизнь он несколько раз "гонял" вес. Однажды исполнителю хита "Рюмка водки на столе" удалось скинуть аж 37 килограммов всего за полгода. В этот раз результаты, конечно, не такие впечатляющие, но тоже достойные – за пандемию певец избавился от 12 лишних кило.

При этом, как признался артист, он не изнуряет себя диетами или ежедневными тренировками. Секрет прост: меньше есть, больше гулять. В беседе с журналистами Лепс рассказал, что стал очень много гулять. Просто надевает шорты, кроссовки, кепку и выходит на длительную прогулку.

"Неважно, что вокруг: горы, равнины. Хотя в горы тяжеловато в моем возрасте, разве что если наклон небольшой",

– добавил музыкант.

Быть стройным Лепсу помогает и питание. Например, до выхода на сцену он не ест. Мол, так работается легче. А вот после выступления бывает, что срывается. Но певец все равно старается не переедать, особенно на ночь.

В рационе артиста много пищи с высоким содержанием белка. Кофе он пьет только по утрам, торты хоть и любит, но балует себя ими редко. Также Григорий Викторович уже много лет не ест свинину.

Почти отказался Лепс и от алкоголя. Иногда он позволяет себе бокал-два вина, но не более.

"Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье",

– объяснил музыкант.

Напомним, что ранее "Утро.ру" рассказывало, как живет семья Лепса. Певец уже 17 лет живет в браке с любимой женщиной, которая подарила ему троих детей.