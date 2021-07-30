Максима Михайлина не стало на 47-м году жизни

В Москве скончался актер, известный многим по фильму "Марш Турецкого" Максим Михайлин. Накануне тревогу забила подруга семьи, потому что на протяжении нескольких дней не могла связаться ни с самим артистом, ни с его матерью.

Двери никто не открывал, звонки тоже игнорировались, поэтому в дело включилась полиция. Когда сотрудники полиции вскрыли дверь, то обнаружили там бездыханное тело Михайлина.

Ему было всего 46 лет. На место тут же прибыли медики, которые не обнаружили следов насильственной смерти. Как установила экспертиза, актер скончался порядка 7-10 дней назад.

Сейчас его тело уже направили в морг, где специалисты определят, что же стало причиной смерти. По некоторым данным, на фоне стресса Максим пристрастился к алкоголю. Он переживал, что из-за болезни матери ему пришлось оставить сцену. Женщина несколько лет назад перенесла два инсульта.

Мать артиста, кстати, тоже находилась в предсмертном состоянии, пишет "Комсомольская правда". Оперативники нашли ее в соседней комнате. На протяжении всех этих долгих дней родительница Михайлина была одна и даже не могла позвать на помощь.

Убитая горем женщина была госпитализирована в реанимацию. Сейчас с ней работают врачи.