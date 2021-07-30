Федункив ответила на слухи о нетрадиционной ориентации мужа

Федункив ответила на слухи о нетрадиционной ориентации мужа
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка посоветовала "заниматься хорошими новостями"

Некоторое время назад по Сети начали распространяться фотографии, на которых новоиспеченный супруг Марины Федункив Стефано Маджи тепло обнимается с неким мужчиной. После этого поползли слухи, что избранник знаменитости имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Звезда "Реальных пацанов" решила расставить все точки над i.

Федункив вместе с Маджи записала видеокомментарий для Телеграм-канала издания Super.ru. По реакции артистки можно понять, что ее веселят слухи о супруге.

"Девочки, да дай Бог всем такого гея в кровать, какой у меня", – заявила Марина.

Актриса рассказала, что в ее кругу общения достаточно много мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому если бы она хотела связать жизнь с одним из них, то давно бы это сделала.

Федункив обратилась к журналистам, распространяющим ложную информацию. Она призвала их "заниматься хорошими новостями".

О ситуации также решил высказаться сам Стефано. Бизнесмен заявил, что человек с фото – это его близкий друг. Маджи добавил – у них в Италии не принято смотреть на ориентацию товарищей.

Напомним, возлюбленные расписались 26 июля 2021 года. Пышное торжество они решили перенести на август. Примечательно, что супругов разделяет 12-летняя разница в возрасте: Федункив – 49, а ее избраннику – 37 лет.

Ранее интернет-пользователи усомнились в искренности чувств Стефано. Многие предположили, что итальянец повелся на деньги актрисы. 

Источник: Телеграм-канал Super.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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