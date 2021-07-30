Намерение женщины вызывает много вопросов

Некоторое время назад стало известно о том, что возлюбленная Олега Яковлева, скончавшегося в 2017 году, проиграла суд за московскую квартиру артиста. При переезде Александра Куцевол забрала многие вещи, некогда принадлежавшие солисту группы Иванушки International.

Знакомые женщины заверяли, что она преследует благую цель. Якобы Куцевол собирается открыть музей, посвященный памяти Яковлева.

На днях появилась новая, достаточно интересная информация, которая ставит под сомнение искренность действий Александры. Исполнительница Анна Калашникова в разговоре с "Собеседником" заявила – во время недавней поездки в Черногорию она узнала, что квартира Олега продается.

"Насколько я знаю, сейчас эта квартира находится в собственности у Куцевол. Она оформила ее на основании одной из справок о браке", – отметила артистка.

По словам Калашниковой, родные покойного певца еще не приступили к оспариванию договора на жилище. Дело в том, что они участвовали в судебных разбирательствах в России.

Анна считает – если бы Александра действительно любила Олега, то она бы устроила в его черногорской квартире музей. Однако по какой-то причине Куцевол решила выставить недвижимость на продажу.

Ранее друг Яковлева рассказал о странном поведении претендента на его наследство. Выяснилось, что друг артиста Роман Радов зачем-то забрал его домой через день после госпитализации.