Артистка поделилась радостной новостью с поклонниками

Российская актриса театра и кино Марина Орлова вышла замуж. Об этом стало известно в четверг, 29 июля.

Фотографии с торжества Орлова опубликовала на личной инстаграм-странице. К слову, супругом артистки стал Георгий Кирьянов.

Для церемонии бракосочетания Марина выбрала пышное белое платье со шлейфом. Делать какую-то необычную прическу она не стала, а лишь ограничилась распущенными завитыми локонами. Что касается Кирьянова, то он отдал предпочтение костюму-тройке в серых тонах.

"Какое счастье быть твоей женой", – написала актриса.

Подписчики бурно отреагировали на эту новость.

"Поздравляю от души! Прекрасной жизни, полной чудесных приключений и радости!", "Здоровья и мира в семье!", "Какая красивая и счастливая пара!" – прокомментировали они.

По имеющимся данным, Орлова и Кирьянов начали встречаться в 2019 году. Год назад избранник сделал Марине предложение.

Примечательно, что артистка тепло общалась с сатириком Задорновым. Марина и Михаил Николаевич часто выступали вместе. За это девушку прозвали "музой" юмориста. Напомним, Задорнов скончался в 2017 году. Несколько лет артист боролся с онкологией. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.

Орлова сыграла в таких картинах, как "Интерны", "Кремлевские курсанты", "Стиляги" и других.

Ранее стало известно о том, что Орлова столкнулась с мошенником в Сочи. Актриса не стала молча наблюдать за тем, как мужчина дурит простых людей.