"Муза" покойного Задорнова показала фото со свадьбы

"Муза" покойного Задорнова показала фото со свадьбы
Михаил Задорнов. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистка поделилась радостной новостью с поклонниками

Российская актриса театра и кино Марина Орлова вышла замуж. Об этом стало известно в четверг, 29 июля.

Фотографии с торжества Орлова опубликовала на личной инстаграм-странице. К слову, супругом артистки стал Георгий Кирьянов.

Для церемонии бракосочетания Марина выбрала пышное белое платье со шлейфом. Делать какую-то необычную прическу она не стала, а лишь ограничилась распущенными завитыми локонами. Что касается Кирьянова, то он отдал предпочтение костюму-тройке в серых тонах.

"Какое счастье быть твоей женой", – написала актриса.

Подписчики бурно отреагировали на эту новость.

"Поздравляю от души! Прекрасной жизни, полной чудесных приключений и радости!", "Здоровья и мира в семье!", "Какая красивая и счастливая пара!" – прокомментировали они.

По имеющимся данным, Орлова и Кирьянов начали встречаться в 2019 году. Год назад избранник сделал Марине предложение.

Примечательно, что артистка тепло общалась с сатириком Задорновым. Марина и Михаил Николаевич часто выступали вместе. За это девушку прозвали "музой" юмориста. Напомним, Задорнов скончался в 2017 году. Несколько лет артист боролся с онкологией. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.

Орлова сыграла в таких картинах, как "Интерны", "Кремлевские курсанты", "Стиляги" и других. 

Ранее стало известно о том, что Орлова столкнулась с мошенником в Сочи. Актриса не стала молча наблюдать за тем, как мужчина дурит простых людей. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей