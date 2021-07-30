Навещать артистку пока нельзя

За новостями о состоянии певицы МакSим следит чуть ли не вся общественность. Представитель городской клинической больнице № 52, в которой на данный момент лежит знаменитость, поделился новыми подробностями ее госпитализации.

В беседе с News.ru работник медучреждения сообщил, что до сих пор исполнительница хита "Знаешь ли ты" находится в отделении реанимации. Напомним, МакSим была госпитализирована в середине июня с серьезным воспалением легких. Некоторое время она пребывала в состоянии медикаментозной комы.

По словам представителя московской клиники, артистка помещена в так называемую "красную зону" – изолированный корпус, в котором лежат больные коронавирусом.

"У нас сейчас все отделения – это "красная зона". Навещать нельзя никого", - отметил собеседник издания.

Больным можно только передавать какие-то вещи или другие посылки.

Примечательно, что ранее исполнительница несколько раз сдавала тест на COVID-19. При этом результат оказался отрицательным. Однако если верить словам работника медучреждения, МакSим все-таки столкнулась с коварным вирусом.

Ранее появилась информация, что в состоянии певицы наметилась положительная динамика. Как рассказала директор знаменитости Маргарита Соколова, та начала разговаривать с врачами. Однако специалисты не спешат давать какие-либо прогнозы, ведь артистка еще очень слаба. Даже недолгое бодрствование лишает ее сил.