Фанаты "Сватов" встревожены из-за слухов о смерти героя Добронравова

Фанаты "Сватов" встревожены из-за слухов о смерти героя Добронравова
Федр Добронравов. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телезрители не хотят прощаться с народным любимцев Иваном Будько

В этом году выйдет седьмой, заключительный сезон сериала "Сваты". Фанаты картины с нетерпением ждут возвращения на телеэкраны любимых героев. Однако некоторые поклонники оказались встревожены из-за слухов о смерти героя Федора Добронравова – Ивана Будько.

Кто-то распространил информацию, что Ивана Степановича не станет в конце сезона. Это шокировало телезрителей, ведь за все время существования сериала герой Добронравова стал всеобщим любимцем. Он покорил народ своими жизнелюбием и прекрасным чувством юмора.

Создатель фан-страницы, посвященной "Сватам", решил пообщаться с пользователями Сети. К слову, на микроблог подписались более 130 тысяч человек.

Один из подписчиков задал волнующий многих вопрос – действительно ли стоит ждать смерти Будько. Администратор страницы в "Инстаграм" заверил, что это неправда, передает "Телепрограмма".

Неизвестно, откуда он получил данную информацию. Остается только надеяться, что создатели сериала не решили внести в картину долю драматизма.

Стоит отметить, что фанаты долгое время приходили в себя после смерти Юрия Ковалева – мужа Ольги Николаевны (в исполнении Анатолия Васильева).

По некоторым данным, седьмая часть "Сватов" будет включать в себя шестнадцать серий. Работа над сериалом практически завершена.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сложилась судьба Добронравова. Артист пережил немало трудностей, однако в итоге смог достичь поставленных целей. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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