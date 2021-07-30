Родственники звезды "Марша Турецкого так и не объявились после его кончины

Журналистам удалось побывать в доме покойного Максима Михайлова, скончавшегося в своей столичной квартире на Мосфильмовской улице. У соседей умершего появились заботы: никто не знает, как поступать дальше, ведь хоронить артиста некому.

Михайлин жил с матерью. Семья была довольно закрытой и не могла себе позволить излишеств. Максим ухаживал за парализованной после инсультов мамой и практически не покидал дом. Артист даже отказался от своей работы в драмтеатре Армена Джигарханяна, чтобы уделять все время матери – все деньги он тратил на еду и лекарства.

Актер, утверждают соседи, почти ни с кем не общался и в отношениях ни с кем не состоял, посвящал себя целиком заботой о родственнице (сейчас она находится в реанимации). Никто к нему домой не заходил. Даже родственники после смерти не объявились.

"Кто будет хоронить парня? А ухаживать за его мамой, когда ее выпишут", – вздыхают соседи.

Жильцы, узнав о трагедии, начали раздумывать над тем, как быть дальше. Вопросом заняты старшая по дому и еще несколько людей. Неравнодушные соседи даже думали пройтись по квартирам, "собрать хоть по 100 рублей".

Ни у кого нет представления о том, как поступать с тяжелобольной матерью Михайлова. Все надежды, заявляют соседи, только на доброжелателей.

Как пишут журналисты, в театральном мире действует следующая практика: театр, где артист работал при жизни, помогает с похоронами. Но звезда "Марша Турецкого" покинул сцену довольно давно и ни с кем из бывших коллег не поддерживал связь. В руководстве драмтеатра Джигарханяна пока что не ответили на соответствующий запрос от СМИ.

Напомним, Михайлин скончался в 46-летнем возрасте. Экспертиза установила, что смерть наступила примерно за 7-10 дней до того, как тело артиста обнаружили в его квартире.