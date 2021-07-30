Журналистка с иронией оценила происходящее

Российская телеведущая, журналистка Ольга Скабеева оценила происходящие в украинской столице события, где под окнами офиса президента Владимира Зеленского прошел парад сексуальных меньшинств.

Напомним, сегодня, 30 июля, представители ЛГБТ-сообщества провели у здания администрации президента акцию в виде рейва, которая была призвана защитить права сексуальных меньшинств. Выступающие потребовали от местных властей принять законопроект, который бы ужесточил ответственность за дискриминацию в отношении гомосексуалистов на нетолерантной почве.

Не обошлось без инцидентов: правоохранительные органы применили слезоточивый газ в отношении недовольных – противники ЛГБТ устроили в центре Киева митинг. Между ними и полицией возникла потасовка, в результате которой задержали несколько человек.

Ситуацию позднее иронично прокомментировала Скабеева. Телеведущая выложила в своем телеграм-канале ролик, на котором можно заметить отплясывающую под электронную музыку молодежь. Многие надели на себя балаклавы и закрыли торс радужными флагами в поддержку сексуальных меньшинств.

"Будни европейской столицы", – прокомментировала рейв-вечеринку представителей ЛГБТ Скабеева.

В прошлом году ЛГБТ-активисты устроили в украинской столице громкую акцию, установив с помощью квадрокоптера флаг своего сообщества на мече монумента Родины-матери в центре города. В одном из интернет-источников журналисты заявили, что символика Победы советского народа сменилась "символами глобализма". А видеоряд сопроводили хештегом "Мама понимает и поддерживает".