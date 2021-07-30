"Будни европейской столицы": Скабеева высмеяла киевский ЛГБТ-рейв

"Будни европейской столицы": Скабеева высмеяла киевский ЛГБТ-рейв
Кадр youtube.com
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Журналистка с иронией оценила происходящее

Российская телеведущая, журналистка Ольга Скабеева оценила происходящие в украинской столице события, где под окнами офиса президента Владимира Зеленского прошел парад сексуальных меньшинств.

Напомним, сегодня, 30 июля, представители ЛГБТ-сообщества провели у здания администрации президента акцию в виде рейва, которая была призвана защитить права сексуальных меньшинств. Выступающие потребовали от местных властей принять законопроект, который бы ужесточил ответственность за дискриминацию в отношении гомосексуалистов на нетолерантной почве.

Не обошлось без инцидентов: правоохранительные органы применили слезоточивый газ в отношении недовольных – противники ЛГБТ устроили в центре Киева митинг. Между ними и полицией возникла потасовка, в результате которой задержали несколько человек.

Ситуацию позднее иронично прокомментировала Скабеева. Телеведущая выложила в своем телеграм-канале ролик, на котором можно заметить отплясывающую под электронную музыку молодежь. Многие надели на себя балаклавы и закрыли торс радужными флагами в поддержку сексуальных меньшинств.

"Будни европейской столицы", – прокомментировала рейв-вечеринку представителей ЛГБТ Скабеева.

В прошлом году ЛГБТ-активисты устроили в украинской столице громкую акцию, установив с помощью квадрокоптера флаг своего сообщества на мече монумента Родины-матери в центре города. В одном из интернет-источников журналисты заявили, что символика Победы советского народа сменилась "символами глобализма". А видеоряд сопроводили хештегом "Мама понимает и поддерживает".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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ГостьСВ
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Гость280668
на освещении дел на свиноферме денег не заработаешь
если только полутушами или тушенкой свинячей
Ты крупно не прав. Семь лет пучеглазая с мужем скачут по подиуму в своем цирке и все про Украину.
Гость286888
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Страна геев и лесбиянок!
Гость280668
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ГостьВЧК
Гадкая парочка Скабеева-Попов "заработали" на такой бредятине и клевете на Украину кучу бабла. В Москве у них на 4,1 млн. долларов недвижимости. Никакого бизнеса нет. При этом едят, пьют, отдыхают в Италии. Россияне работают, платят налоги, а эти живут за бюджетные деньги и смеются над рабами. Про своих голубых в Госдуме молчат как рыбы.
на освещении дел на свиноферме денег не заработаешь
если только полутушами или тушенкой свинячей
ГостьВЧК
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Гадкая парочка Скабеева-Попов "заработали" на такой бредятине и клевете на Украину кучу бабла. В Москве у них на 4,1 млн. долларов недвижимости. Никакого бизнеса нет. При этом едят, пьют, отдыхают в Италии. Россияне работают, платят налоги, а эти живут за бюджетные деньги и смеются над рабами. Про своих голубых в Госдуме молчат как рыбы.
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