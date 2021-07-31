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Известный телеведущий, журналист Алексей Остудин обрушился с критикой на представителей музыкальной исполнительницы Марины Максимовой, которая находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Конферансье уверен, что PR-команда звезды действует крайне непрофессионально, делая непоследовательные заявления и вселяя в них ложные надежды на выздоровление знаменитости.
По словам журналиста, пиарщики певицы с менеджерами "врут" и сообщают о прекрасном состоянии звезды "за два дня до смерти". Представители МакSим, полагает Остудин, пытаются оправдаться, и вместе с тем не контролируют повестку вокруг состояния певицы.
"И обойтись фразой: "мы хотим оградить частную жизнь" совершенно не правильно. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания. А тотальная стена молчания, как в случае с Анастасией Заворотнюк, приводит лишь к волне слухов и попыток журналистов всеми путями раздобыть снимки и коррумпировать кого-то в больнице", – раскритиковал Остудин пиарщиков тяжелобольной исполнительницы.
По словам конферансье, менеджеры звезды держат поклонников творчества звезды в полном неведении. Звучат странные заявления от духовника, который однажды рассказал, что та приходила в сознание во время проводимых ритуалов.
Остудин проехался по пиарщикам и за слухи о подключении исполнительницы к некому "ИВЛ-light", которые позднее опровергли.
"Потрудитесь работать профессионально! Предоставляйте регулярную, правдивую и выверенную информацию", – заявил журналист.
Ранее сообщалось, что артистка до сих пор находится в реанимационном отделении, куда попала в середине июня с огромным процентом воспаления легких.
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