Официальные представители певицы плодят лишние слухи и домысли из-за своего непрофессионализма, считает ведущий

Известный телеведущий, журналист Алексей Остудин обрушился с критикой на представителей музыкальной исполнительницы Марины Максимовой, которая находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Конферансье уверен, что PR-команда звезды действует крайне непрофессионально, делая непоследовательные заявления и вселяя в них ложные надежды на выздоровление знаменитости.

По словам журналиста, пиарщики певицы с менеджерами "врут" и сообщают о прекрасном состоянии звезды "за два дня до смерти". Представители МакSим, полагает Остудин, пытаются оправдаться, и вместе с тем не контролируют повестку вокруг состояния певицы.

"И обойтись фразой: "мы хотим оградить частную жизнь" совершенно не правильно. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания. А тотальная стена молчания, как в случае с Анастасией Заворотнюк, приводит лишь к волне слухов и попыток журналистов всеми путями раздобыть снимки и коррумпировать кого-то в больнице", – раскритиковал Остудин пиарщиков тяжелобольной исполнительницы.

По словам конферансье, менеджеры звезды держат поклонников творчества звезды в полном неведении. Звучат странные заявления от духовника, который однажды рассказал, что та приходила в сознание во время проводимых ритуалов.

Остудин проехался по пиарщикам и за слухи о подключении исполнительницы к некому "ИВЛ-light", которые позднее опровергли.

"Потрудитесь работать профессионально! Предоставляйте регулярную, правдивую и выверенную информацию", – заявил журналист.

Ранее сообщалось, что артистка до сих пор находится в реанимационном отделении, куда попала в середине июня с огромным процентом воспаления легких.