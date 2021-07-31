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Уже 16 лет популярный комик Павел Воля выступает в качестве резидента Comedy Club. За столь изрядный срок ведущий успел завоевать себе известность.
Однако что-то остается вечным: Воля, как и раньше, пытается подколоть гостей своими репликами и байками. Сам мужчина признался, что считает сцену своей родной работы сложной – приходится иметь дело со знаменитостями, которые требуют аплодисментов, признания и почтительности.
Артист рассказал, что на "Камеди" все время появляются звезды, которые становятся еще серьезнее при входе в зал.
"Никакого затемнения. Юмор становится сложнее. Еще и еда, обслуживание, вилки с тарелками и все такое...Не представляешь, как тяжело работать в подобной атмосфере", – признался комик.
Ведущий также заявил, что от резидентов ждут искрометного юмора – присутствующие ожидают, что их будут расстреливать шутками "как из "Томпсона". А времени на рассуждения и передышку нет.
Кстати, Воля не всегда оценивает шутки своих коллег – часто он не понимает шуток Гарика Харламова. Последний вечно пытается высмеять телеведущую "Давай поженимся" Ларису Гузееву. Однако сам Павел требует более почтительного отношения к своей коллеге из Первого канала.
Юморист даже в шутку заявил, что "Давай поженимся" является его любимой передачей, а Гузеева – его главный кумир из телевизионного мира.
"Все отстаньте от нее!" – заявил Воля в эфире шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан", вызвав смех у своей жены..
Ранее супруга юмориста с иронией ответила на слухи о своей беременности.
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