Судьба девушки сложилась трагически

После кончины Армена Джигарханяна у артиста практически не осталось законных наследников – лишь Татьяна Власова, с которой, по слухам, незадолго до смерти он снова заключил брак после скандального союза с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также ее сын, которого он усыновил. Единственная родная дочь Армена Борисовича Елена скончалась в 23 года.

Начало жизни

Артист был в браке трижды, но лишь в первом у него появился ребенок. Первая супруга Армена Борисовича Алла Вановская была старше его на 14 лет, и союз не был счастливым для обоих – женщина, по слухам, была особой крайне истеричной, а в приступах ревности нередко устраивала с супругом драку.

Изначально вступать в брак пара не планировала, неожиданная беременность женщины заставила их расписаться. Врачи отговаривали Вановскую рожать из-за наследственной болезни, но та не послушалась. Елена родилась в 1964 году, унаследовав от матери хорею.

Позже супруга артиста попала в психиатрическую лечебницу, где и скончалась. После гибели матери Джигарханян забрал девочку на воспитание, однако больше Еленой занималась мать артиста, а позже – его вторая жена Татьяна.

Как сложилась судьба Елены Джигарханян

Повзрослев, дочь Джигарханяна решила посвятить жизнь актерству. Как рассказала сотрудница "Москонцерта" изданию "Экспресс Газета", хорошего слова о девушке вспомнить нельзя. Елене, по ее словам, были нужны лишь деньги, отцу она постоянно хамила и относилась крайне потребительски.

После того, как Елена заявила о своих актерских амбициях, Армен Борисович устроил ее работать в театр. Но положиться в актерской труппе на дочь знаменитого артиста не могли: она то и дело опаздывала на репетиции, а то и вовсе не приходила.

По словам работницы "Москонцерта", еще в школьные годы девушка стала встречаться с женатым мужчиной, от которого забеременела. Однако бросать семью ради нее возлюбленный не стал. В ответ Елена стала угрожать любовнику расправой именитого отца, но ни к чему в итоге это не привело. В результате, Джигарханяну пришлось помочь девушке устроить аборт, договорившись с врачами благодаря помощи Спартака Мишулина.

"Позже в Маяковку Вячеслав Тихонов привел своего красавца сына Володю от Мордюковой. А Лена возьми и ляпни, что парень ей очень понравился. Нонна узнала, что дочка Джигарханяна на ее мальчика глаз положила, и тут же забрала его из театра", – рассказала женщина газете.

По ее словам, девушка пыталась закрутить роман с женатым на Немоляевой Александром Лазаревым-старшим, но бесполезно.

Последний роман Елены Джигарханян закончился трагично. Девушка снова нашла женатого мужчину, просила отца купить им квартиру для встреч, но тот наотрез отказывался, прося девушку образумиться. В результате встречи любовники продолжили в машине. Во время одного из таких свиданий пара скончалась, отравившись угарным газом. Как рассказала сотрудница "Москонцерта", жена покойного в обиде даже пыталась уговорить Джигарханяна похоронить тех в одной могиле, поскольку тратиться на церемонию не желала. Делать этого артист не стал.

По словам друзей, до конца дней Армен Борисович сильно оплакивал свою единственную родную дочь.