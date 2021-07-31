Сейчас в семейных отношениях звезд царит идилия

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги вместе уже 16 лет, и, как признавался продюсер, во время пандемии их браку пришлось пройти серьезную проверку на прочность.

Знаменитости привыкли много работать, из-за чего видеться удавалось в течение дня не так уж и часто. Однако введенный в России режим самоизоляции заставил их проводить вместе 24 часа в сутки, и сперва проходить через это без ссор удавалось с трудом.

Пригожин рассказывал, что тогда дело едва не дошло до развода. Но ситуацию удалось решить – знаменитости попросту старались не встречаться друг с другом в течение дня, благо большое жилье позволяло супругам избегать общения до вечера.

Сейчас, говорит продюсер, шанс на прекращение отношений с Валерией есть. Он объяснил изданию News.ru, что может сподвигнуть его на такой шаг.

"Как минимум расхождение наших интересов. В таком случае я через какое-то время, как и любой другой человек, захотел бы избавиться от этого "балласта", – заявил он.

Так Пригожин прокомментировал вопрос журналистов о теоретическом разрыве профессионального сотрудничества с Валерией на фоне решения Максима Фадеева передать права на использование личных брендов своих исполнителей.

Однако продюсер пояснил, что никаких мыслей о том, чтобы прекратить сотрудничество с супругой у него нет, поскольку ему "повезло с Валерией".

Ранее он прокомментировал скандал с сыном артистки. По слухам, парень "кинул" на миллионы несколько клиентов, которые покупали у него бизнес. Продюсер заявил, что ничего о проблемах приемного сына не знает, и знать не желает.