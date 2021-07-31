Известный российский композитор скончался от коронавируса

Информация поступила от дочери музыканта

Популярный советский и российский композитор, создатель всенародных шлягеров Борис Емельянов скончался в 80-летнем возрасте после борьбы с коронавирусной инфекцией. Смерть наступила еще 27 июля. 

О событии журналистам стало известно от дочери покойного артиста Натали. Причиной смерти называется коронавирусная инфекция.

Прощание с известным композитором должно пройти сегодня 31 июля, в зале Николо-Архангельского кладбища российской столицы. Емельянова похоронят рядом с могилой певицы Жанны Фриске.

Композиции Емельянова исполняли многие именитые артисты, такие как Михаил Боярский, Ольга Зарубина и Николай Караченцов. В числе его известных творений – хиты "Носики-курносики", "Подбитая птица" и "Рябиновые бусы".

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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