Информация поступила от дочери музыканта

Популярный советский и российский композитор, создатель всенародных шлягеров Борис Емельянов скончался в 80-летнем возрасте после борьбы с коронавирусной инфекцией. Смерть наступила еще 27 июля.

О событии журналистам стало известно от дочери покойного артиста Натали. Причиной смерти называется коронавирусная инфекция.

Прощание с известным композитором должно пройти сегодня 31 июля, в зале Николо-Архангельского кладбища российской столицы. Емельянова похоронят рядом с могилой певицы Жанны Фриске.

Композиции Емельянова исполняли многие именитые артисты, такие как Михаил Боярский, Ольга Зарубина и Николай Караченцов. В числе его известных творений – хиты "Носики-курносики", "Подбитая птица" и "Рябиновые бусы".