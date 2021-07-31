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Отношения между Павлом Прилучным и Мирославой Карпович обречены на провал. Такого мнения придерживается психолог Алена Полынь. В беседе с "Дни.ру" она объяснила, почему у знаменитостей могут возникнуть разногласия.
По ее словам, Прилучный совершенно не создан для семейной жизни. Темперамент у артиста довольно вспыльчивый. Более того, он сколнен к рукоприкладству и вдействительности любит только себя.
"Ему интересней страсти, а не семейная жизнь и быт", – заявила специалист.
Как только в отношениях с партнером угаснет страсть, Прилучный пойдет искать себе новую пассию, считает она.
Напомним, отношения Павла и Мирославы начались на фоне скандала с разводом актера с Агатой Муцениеце. Бывшая жена обвиняла его в пристрастии к алкоголю и рукоприкладстве.
Долгое время Прилучный и Карпович свои отношения скрывали, несмотря на то, что журналисты регулярно ловили их в компании друг друга, в том числе – вместе с детьми артиста от Муцениеце.
Недавно Павла заметили в компании двух близняшек, одна из которых игриво закинула ногу на артиста. Некоторые комментаторы порадовались, что наконец артист "за нормальное тело подержится, а не за кости".
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