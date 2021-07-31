Молодой человек заявил, что ему дискомфортно в присутствии родственников

Не так давно сын покойного рэпера Децда Антоний Киселев дал интервью, в котором поведал не только о творчестве, но и крайне натянутых отношениях с бабушкой и дедушкой – родителями его отца.

Напомним, рэпер скончался в феврале 2019 года. Наследник музыканта решил пойти по отцовским стопам и пишет музыку. Он выступает под творческим псевдонимом Juzeppe Junior.

Антоний рассказал, что его отношения с бабушкой и дедом крайне напряженные – после смерти отца он не ладит с родственниками и не желает с ними общаться. С Толмацким-старшим он не разговаривает, как и Децл в свое время. Молодой человек заявил, что продюсер отказался признавать родство с внуком во время подписания бумаг о вступлении в наследство, которое поделили на три части.

По словам Толмацкого-младшего, Александр Яковлевич не стал ему в свое время помогать – во время ковида у музыканта не осталось средств, когда его перевели на удаленку. Дед же посоветовал ему отвезти куда-то отцовский компьютер, с помощью которого можно было бы выложить его невыпущенные треки. Не откликнулась на просьбы о помощи и бабушка.

Антоний также сообщил, что чувствует сильный дискомфорт рядом с родственницей.

"Когда мы ставили чай на могилу отца...Она, вроде, в его шмотках на следующий день ходила, выпила с могилы этот чай. Неприятно было. До сих пор она свою маму держит в неведении, что папа умер", – поделился молодой человек.

Толмацкий-старший, кстати, с сомнением относится к творчеству молодого артиста: по мнению продюсера, внук занимается не тем, чем ему следовало бы.