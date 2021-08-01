"Сейчас кто-то обидится": Борщева высмеяла плачущую из-за "голубой крыши" Бузову

"Сейчас кто-то обидится": Борщева высмеяла плачущую из-за "голубой крыши" Бузову
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи шутку юмористки не оценили

Елена Борщева неприятно удивила своих подписчиков в "Инстаграме" пародией на Ольгу Бузову. Звезда КВН сняла короткий ролик, на котором эмоционально рыдает, увидев голубую крышу обычной будки. Таким образом она решила подколоть теледиву, которая не смогла сдержать эмоции, оказавшись в "открыточном месте" на Санторини. 

При этом Борщева отметила под видео свою экс-коллегу по телеканалу ТНТ, но Бузова пока никак не отреагировала на пародию. Артистка поспешила заранее оправдаться, рассказав поклонникам историю своего путешествия в Грецию. 

"У меня раньше в спальне фреска была с этими крышами из Санторини, но я не знала, что это место существует! Когда была на Санторини, удивлялась, что все едут в эту Ойю, Сама просто провела время на пляже, а уже потом до меня дошло!"

– призналась Елена. 

Большая часть пользователей "Инстаграма" чувство юмора пародистки не оценили. Мол, стыдно как-то смеяться над тем, что может быть важно для других. 

"Я не фанатка Оли... но что-то несмешно", "Лена, взрослей. Кривлянье", "Почему нет функции дизлайк?", "Сейчас кто-то обидится", "Без Бузовой что нибудь придумайте! Что Вы все к ней цепляетесь. Ну такая она это ее жизнь! У Вас другая совсем. И мое мнение – Вам далеко до Бузовой!"

– заключили подписчики Елены. 

Напомним, что ранее произошла ссора между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Ведущая "Дома-2" публично обматерила свою бывшую коллегу за ложь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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