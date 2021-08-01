В деле о гибели дочери Конкина нашли обвиняемого

В деле о гибели дочери Конкина нашли обвиняемого
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигурантка отрицает свою причастность к смерти к наследницы актера

Софии Конкиной не стало прошлой осенью. Наследница именитого советского актера утонула в бассейне в одном из столичных бассейнов. Спустя 11 месяцев дело наконец сдвинулось с мертвой точки, стало известно "МК".

В ходе долгого расследования следователи установили, что Конкина все-таки не была убита, как утверждал ее отец. Как оказалось, инструкторы, которые находились в фитнес-центре в момент трагедии, действительно не видели, что дочь артиста начала тонуть. Когда мужчины начали спасать Софию, то было уже поздно. 

Теперь в смерти девушки обвиняют владелицу фитнес-центра, в котором утонула Конкина. Следователи указывают, что в комплексе должны работать не только инструкторы, но и медперсонал, который смог бы оказать первую помощь. 

СК настаивает, чтобы женщине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Хозяйка спортивного клуба свою вину не признает, указывая на то, что Конкина скончалась в больнице, а не у нее в центре. 

Расставит все точки над i экспертиза, которая оценит действия врачей. Но дело в том, что их уже не раз проверяли, не найдя в действиях специалистов ничего противозаконного. Тем более, что это не снимает ответственности с владелицы фитнес-центра. 

Родные Конкиной теперь требуют от Андриановой возместить 11 миллионов рублей, рассказала адвокат Юлия Нитченко. Вся сумма пойдет на воспитание и содержание дочери Софии, которая осталась сиротой. 

Ранее "Утро.ру" показывало, как выглядит могила дочери Конкина. 

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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