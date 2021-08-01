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Леонид Куравлев был вынужден обратиться за помощью специалистов. Легендарному отечественному актеру накануне стало плохо, поэтому он вызвал скорую помощь.
По информации 5-tv.ru, звезда киноленты "Иван Васильевич меняет профессию" упал в обморок, потому что давно страдает от низкого артериального давления. Вызывать неотложку пришлось несколько раз.
Прибывшие на вызов медики установили, что у Куравлева гипотония тяжелой степени. Но от госпитализации и стационарного лечения 84-летний актер отказался. Врачи нормализовали его состояние и оставили лечиться дома. Приглядывать за артистом будет его дочь, которая живет вместе с ним. Именно она, кстати, и вызвала скорую помощь.
В последнее время народный артист ведет затворнический образ жизни, избегая друзей и коллег. В этом году, например, близкие Куравлева начали переживать, потому что актер из "Афони" около года не выходил на связь.
Знакомые уверяют, что Леонида Вячеславовича подкосила смерть жены. С Ниной Васильевной они были в браке более 50 лет. Ее не стало в 2012 году.
Соседи поговаривают, что актер готовится к уходу на тот свет. И, возможно, доля правды в этих словах есть, потому что он уже подготовил себе место на кладбище и заказал надгробие.
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