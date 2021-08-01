Юморист привык к экстравагантному поведению своего друга

Сергей Шнуров – известный скандалит. Часто основатель "Ленинграда" оказывался в центре внимания только потому, что делал то, чего сам хотел. Сейчас, конечно, страсти поутихли, имя музыканта появляется в СМИ в другом контексте, нежели было 5 лет назад. Но многие до сих пор помнят о выкрутасах Шнурова. И Михаил Шац не исключение.

Дело было несколько лет назад. Тогда комик вместе со своей супругой Татьяной Лазаревой и детьми отправился в Петербург. И, вроде бы, ничего не предвещало беды, но Шнуров все-таки нашел способ удивить.

Тогда семья Шаца в полном составе плыла на катере. Они направлялись на встречу с основателем группировки "Ленинград".

"Мы подплываем, а на балконе стоит голожопый Сережа, повернулся задницей и все это показывает детям. Прямо спустил трусы",

– вспомнил комик в беседе с Данилой Поперечным.

Тогда Шац отреагировал на действия друга вполне спокойно, потому что, наверное, привык к его неожиданным выходкам. О Шнурове, кстати, Михаил Григорьевич отозвался тепло. Правда, отметил, что в последнее время музыкант потерял свою суперсилу, а после добавил, что ставить крест на артисте пока рано, тем более, что дорога назад есть.

Ранее Михаил Шац объяснил причины "смерти" КВН. Юморист поддержал Александра Гудкова и объяснил, что современное шоу так и не смогло понять, чего хочет зритель.