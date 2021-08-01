Прямо при детях: Шац рассказал о неприличной выходке Шнурова

Прямо при детях: Шац рассказал о неприличной выходке Шнурова
Михаил Шац. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист привык к экстравагантному поведению своего друга

Сергей Шнуров – известный скандалит. Часто основатель "Ленинграда" оказывался в центре внимания только потому, что делал то, чего сам хотел. Сейчас, конечно, страсти поутихли, имя музыканта появляется в СМИ в другом контексте, нежели было 5 лет назад. Но многие до сих пор помнят о выкрутасах Шнурова. И Михаил Шац не исключение. 

Дело было несколько лет назад. Тогда комик вместе со своей супругой Татьяной Лазаревой и детьми отправился в Петербург. И, вроде бы, ничего не предвещало беды, но Шнуров все-таки нашел способ удивить. 

Тогда семья Шаца в полном составе плыла на катере. Они направлялись на встречу с основателем группировки "Ленинград". 

"Мы подплываем, а на балконе стоит голожопый Сережа, повернулся задницей и все это показывает детям. Прямо спустил трусы", 

– вспомнил комик в беседе с Данилой Поперечным. 

Тогда Шац отреагировал на действия друга вполне спокойно, потому что, наверное, привык к его неожиданным выходкам. О Шнурове, кстати, Михаил Григорьевич отозвался тепло. Правда, отметил, что в последнее время музыкант потерял свою суперсилу, а после добавил, что ставить крест на артисте пока рано, тем более, что дорога назад есть. 

Ранее Михаил Шац объяснил причины "смерти" КВН. Юморист поддержал Александра Гудкова и объяснил, что современное шоу так и не смогло понять, чего хочет зритель. 

Источник: Ютуб-канал "Данила Поперечный" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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