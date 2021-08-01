Малышке Селин исполнилось семь месяцев

В начале этого года Валерия впервые стала бабушкой. Теперь гордая певица то и дело заговаривает на своей странице в "Инстаграм" о внучке Селин. На этот раз артистка опубликовала фото с супругом Иосифом Пригожиным и крохой.

Валерия рассказала, что в малышке не чает души вся семья, поэтому она растет в невероятной любви. Интернет-пользователи умилились семимесячной Селин. Многие отметили, что девочка – чудесная красотка. Среди тех, кто не смог пройти мимо очаровательного кадра и выразить свое восхищение, оказались и звезды, например, Лариса Долина и Анита Цой.

"Сладкая", "Какая красивая девочка", "Вы одни из самых красивых и молодых бабушек и дедушек, которых я видела", "Какой милый семейный портрет", "Селинка такая милашка", – написали фанаты.

Большинство поклонников певицы сошлись во мнении, что Селин похожа на своего отца Арсения Шульгина, младшего сына Валерии, а не на его жену Лиану.

Ранее Иосиф Пригожин назвал возможную причину, по которой мог бы расстаться с Валерией.