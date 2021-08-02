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Настя Каменских и Алексей Потапенко, более известный как Потап, считаются одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. В интервью для радио "Люкс ФМ" певец рассказал, как они с супругой решают материальные вопросы.
Потап признался, что в последнее время Настя приносит в дом больше денег, чем он. Каменских во всем поддерживает избранника, не обращая внимания на разницу в бюджете.
"Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня", – отметил артист.
При этом он не относится к разряду мужчин, которые воспринимают финансовую поддержку со стороны своих возлюбленных как данность. Потап уверен – представители сильного пола должны вкладывать деньги в отдых, недвижимость и подарки для своей второй половинки.
Если говорить об отношении к деньгам, то певец воспринимает их как нечто приходящее и уходящее. По мнению Алексея, зацикливаться на средствах точно не стоит. Ведь купюры – это своего рода энергия, способная возвращаться и проносить гораздо большее удовлетворение, передает телеканал "360".
Потап рассказал, что в последнее время они с женой очень много работают. Каменских гастролирует не только по Украине, но и по другим странам. Сам он тоже занят развитием музыкальной карьеры.
К счастью, разница в доходах не нарушает семейной идиллии. Напомним, Каменских и Потапенко сыграли свадьбу в 2019 году.
Ранее Настю осудили за фотографию без трусов.
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