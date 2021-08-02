Зарабатывает больше: Потап рассказал о финансовой помощи со стороны Каменских

Зарабатывает больше: Потап рассказал о финансовой помощи со стороны Каменских
Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На данный момент певица дает больше концертов, чем рэпер

Настя Каменских и Алексей Потапенко, более известный как Потап, считаются одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. В интервью для радио "Люкс ФМ" певец рассказал, как они с супругой решают материальные вопросы.

Потап признался, что в последнее время Настя приносит в дом больше денег, чем он. Каменских во всем поддерживает избранника, не обращая внимания на разницу в бюджете.

"Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня", – отметил артист.

При этом он не относится к разряду мужчин, которые воспринимают финансовую поддержку со стороны своих возлюбленных как данность. Потап уверен – представители сильного пола должны вкладывать деньги в отдых, недвижимость и подарки для своей второй половинки.

Если говорить об отношении к деньгам, то певец воспринимает их как нечто приходящее и уходящее. По мнению Алексея, зацикливаться на средствах точно не стоит. Ведь купюры – это своего рода энергия, способная возвращаться и проносить гораздо большее удовлетворение, передает телеканал "360"

Потап рассказал, что в последнее время они с женой очень много работают. Каменских гастролирует не только по Украине, но и по другим странам. Сам он тоже занят развитием музыкальной карьеры.

К счастью, разница в доходах не нарушает семейной идиллии. Напомним, Каменских и Потапенко сыграли свадьбу в 2019 году.

Ранее Настю осудили за фотографию без трусов. 

Источник: Программа "Люкс ФМ" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость280741
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А зачем осуждать, она была в чём мать родила, а родила её без трусов.
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