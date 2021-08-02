"Очень красивая пара": Навка показала редкий снимок с Песковым в честь годовщины свадьбы

"Очень красивая пара": Навка показала редкий снимок с Песковым в честь годовщины свадьбы
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фигуристка трогательно обратилась к мужу

В воскресенье, 1 августа, Татьяна Навка и Дмитрий Песков отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги состоят в браке уже шесть лет. По этому случаю олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" редкое фото с мужем.

Снимок был сделан на побережье Черного моря, в городе Сочи. Улыбающиеся Татьяна и Дмитрий за руку идут по галечному пляжу, наслаждаясь обществом друг друга. Для прогулки Навка выбрала длинное белое платье. Романтичности образу придал венок из нежных цветов.

Песков надел на себя белую рубаху и шорты кораллового цвета. Видеть пресс-секретаря президента РФ в таком образе достаточно непривычно, ведь он предстает перед народом преимущественно в одежде официального стиля.

"С нашим днем нашу семью! Пусть будет так всегда!" – написала фигуристка.

Татьяна поблагодарила мужа за поддержку и отметила, что он постоянно заставляет ее улыбаться.

Пользователи Сети остались тронуты публикацией Навки. В комментариях они пожелали супругам взаимопонимания и счастливых лет брака.

"Счастья и любви, два сильных и красивых человека!", "Очень красивая пара. Поздравляю", "Оба солнечные, живите долго и счастливо", "Как за каменной стеной за таким мужем", – отметили подписчики.

Напомним, Навка и Песков сыграли свадьбу 1 августа 2015 года. К тому моменту возлюбленные растили общую дочь Надежду, которая родилась 21 августа 2014 года.

У Татьяны также есть дочь Александра от предыдущего брака с фигуристом Александром Жулиным.

Ранее стало известно о том, что Навке досталось за резкое высказывание по поводу мужской художественной гимнастики.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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