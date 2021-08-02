Представители монаршей семьи пока никак не прокомментировали новость

Недавно в Сеть попали снимки, на которых супруг внучки Елизаветы II, принцессы Евгении Йоркской, отдыхает в компании полуобнаженных моделей на яхте. Это стало поводом для слухов о неверности Джека Бруксбэнка.

Некоторое время назад Бруксбэнк приехал в Италию. Туда Джек отправился с целью посещения гала-ужина UNICEF, где он представлял одного из спонсоров мероприятия. Принцесса Евгения не смогла составить мужу компанию, так как осталась с маленьким сыном. Напомним, 9 февраля 2021 года у супругов родился первенец.

Судя по кадрам, попавшим в Интернет, Джек решил отдохнуть от семейных забот. В плавание на яхте он отправился с моделями Эрикой Пелосини и Марией Буччеллати. Также на борту присутствовала коллега Бруксбэнка Рэйчел Залис, передает Daily Mail.

Девушки щеголяли перед избранником внучки Елизаветы II в откровенных бикини. А одна из присутствующих и вовсе решила позагорать топлес.

Фотографии были опубликованы на сайте издания. Судя по снимкам, Джек не стеснялся обнимать фигуристых красоток. Компания весело проводила время, купаясь и наслаждаясь местными красотами.

Неизвестно, дошла ли данная информация до представителей королевской семьи. Пока никаких комментариев от них не поступило.

К слову, знакомство принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка произошло в 2010 году. В октябре 2018 года возлюбленные сыграли свадьбу.

Остается только гадать, как внучка монаршей особы отреагирует на выходку супруга.

Ранее стало известно о том, что племянница принцессы Дианы вышла замуж.