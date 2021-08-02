Добронравов отреагировал на скандал вокруг "русофоба" Кикабидзе

Добронравов отреагировал на скандал вокруг "русофоба" Кикабидзе
Федор Добронравов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты вместе снялись в сериале "Сваты"

После того, как появилась информация об участии Вахтанга Кикабидзе в съемках сериала "Сваты-7", многих телезрителей охватил настоящий гнев. А все потому, что грузинский актер негативно отзывается о России. Федор Добронравов решил высказаться по этому поводу.

По словам Добронравова, по Сети распространяется ложная информация о Кикабидзе. На самом деле артист хорошо относится к россиянам.

"Он прекрасно настроен по отношению к нам", – заверил Федор Викторович.

Артист рассказал, что некоторые серии седьмого сезона снимались в Грузии. Никакой ненависти со стороны местных жителей заметно не было. Наоборот, многие приглашали россиян посетить их страну.

Добронравов отметил, что простой грузинский народ не участвует в политических играх. Настроения, транслируемые властью, и отношение самой общественности к РФ – это две разные вещи, передает "Московский Комсомолец".

Федор Викторович вспомнил – как-то раз он ехал вместе с Александром Феклистовым (исполнитель роли Александра Берковича – прим. ред.) в такси. По дороге водитель автомобиля начал ностальгировать по советскому прошлому. Актер добавил, что многие грузины с теплотой вспоминали о тех временах, когда Грузия была одной из республик СССР. 

Ранее россияне отреагировали на обращение Кикабидзе к актеру и сценаристу Александру Ширвиндту. Напомним, 19 июля режиссеру исполнилось 87 лет. Вахтанг Константинович тепло поздравил коллегу, пожелав ему долгих лет жизни. 

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВВМ
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Напускное все, что Кикабидзе звезда. Просто он известный человек и свою известность он заработал в СССР (считай в России) и его негатив в отношении нашей страны не уместен. Добронравов прав простые люди и у нас и в Грузии относятся хорошо друг к другу в отдельности, но когда между ними заходит разговор о государствах, то, извините, Грузия мне не товарищ, пока не покаится за убитых миротворцев и не признает, что конфликт 2008 года начала она. Все. Других разногласий особых нет. А территории? Предоставьте право территориям решать свою судьбу, точно так же как решила Грузия свою судьбу в 1991 год
Гость287985
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Забыл,как хорошие грузины обещали <цензура> в вино для России,как хорошие грузины матами оскорбляли Путина и,что более скотски,его маму!Но бабки хорошо помогают закрывать глаза и затыкать уши!Я считаю деньги нужно зарабатывать,но не любой ценой!
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