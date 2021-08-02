Артисты вместе снялись в сериале "Сваты"

После того, как появилась информация об участии Вахтанга Кикабидзе в съемках сериала "Сваты-7", многих телезрителей охватил настоящий гнев. А все потому, что грузинский актер негативно отзывается о России. Федор Добронравов решил высказаться по этому поводу.

По словам Добронравова, по Сети распространяется ложная информация о Кикабидзе. На самом деле артист хорошо относится к россиянам.

"Он прекрасно настроен по отношению к нам", – заверил Федор Викторович.

Артист рассказал, что некоторые серии седьмого сезона снимались в Грузии. Никакой ненависти со стороны местных жителей заметно не было. Наоборот, многие приглашали россиян посетить их страну.

Добронравов отметил, что простой грузинский народ не участвует в политических играх. Настроения, транслируемые властью, и отношение самой общественности к РФ – это две разные вещи, передает "Московский Комсомолец".

Федор Викторович вспомнил – как-то раз он ехал вместе с Александром Феклистовым (исполнитель роли Александра Берковича – прим. ред.) в такси. По дороге водитель автомобиля начал ностальгировать по советскому прошлому. Актер добавил, что многие грузины с теплотой вспоминали о тех временах, когда Грузия была одной из республик СССР.

Ранее россияне отреагировали на обращение Кикабидзе к актеру и сценаристу Александру Ширвиндту. Напомним, 19 июля режиссеру исполнилось 87 лет. Вахтанг Константинович тепло поздравил коллегу, пожелав ему долгих лет жизни.