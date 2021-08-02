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Популярный итальянский артист Джино Ренни, запомнившийся многим россиянам по роли Романа Парапучино в аргентинской мыльной опере "Дикий ангел", скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. Известно, что актера госпитализировали еще 7 июня, за сутки до своего дня рождения.
За несколько дней до госпитализации, отмечает источник, Ренни привился вторым компонентом вакцины против COVID-19. Однако в минувшее воскресенье артиста не стало. Джино ушел из жизни в 78-летнем возрасте, пишет РИА ФАН.
Новость позднее подтвердил известный театральный продюсер Карлос Ротенберг.
Известно, что Ренни госпитализировали в Институт диагностики после развития осложнений. По информации аргентинских СМИ, некоторое время назад артиста перевели в реанимационное заявление. С тех пор о его здоровье практически ничего не сообщалось.
Как отмечает источник, о госпитализации актер сообщил в социальных сетях сам, после того как одна из журналисток поздравила его с днем рождения. В комментариях Ренни сообщил, что у него выявили коронавирус, и поблагодарил за поздравление.
Ранее сообщалось о смерти известного композитора Бориса Емельянова, которого не стало на днях из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Артист скончался в возрасте 80 лет.
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