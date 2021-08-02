Звезда сериала "Дикий ангел" скончалась из-за последствий коронавируса

Звезда сериала "Дикий ангел" скончалась из-за последствий коронавируса
Фото: pixabay.com
Сыгравший садовника Рамона артист ушел из жизни в возрасте 78 лет

Популярный итальянский артист Джино Ренни, запомнившийся многим россиянам по роли Романа Парапучино в аргентинской мыльной опере "Дикий ангел", скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. Известно, что актера госпитализировали еще 7 июня, за сутки до своего дня рождения.

За несколько дней до госпитализации, отмечает источник, Ренни привился вторым компонентом вакцины против COVID-19. Однако в минувшее воскресенье артиста не стало. Джино ушел из жизни в 78-летнем возрасте, пишет РИА ФАН.

Новость позднее подтвердил известный театральный продюсер Карлос Ротенберг.

Известно, что Ренни госпитализировали в Институт диагностики после развития осложнений. По информации аргентинских СМИ, некоторое время назад артиста перевели в реанимационное заявление. С тех пор о его здоровье практически ничего не сообщалось.

Как отмечает источник, о госпитализации актер сообщил в социальных сетях сам, после того как одна из журналисток поздравила его с днем рождения. В комментариях Ренни сообщил, что у него выявили коронавирус, и поблагодарил за поздравление.

Ранее сообщалось о смерти известного композитора Бориса Емельянова, которого не стало на днях из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Артист скончался в возрасте 80 лет.

Источник: TN ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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