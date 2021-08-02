Представитель театра заверила, что информация не соответствует действительности

В Сети появилась информация о том, что актеры МХАТ имени Горького выдвинули руководству условие – либо Ольга Бузова покидает труппу, либо они переходят в новое учреждение культуры. Слухи дошли до представителей театра, заставив их расставить все точки над i.

О бойкоте артистов написало издание Popcake. По некоторым данным, актеров возмутил заработок певицы. Напомним, за роль Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" Бузова получила более 200 тысяч рублей. При этом сами мхатовцы зарабатывают в несколько раз меньше.

Актеры пригрозили устроиться на работу в театр с более адекватным руководством. Их возмутил тот факт, что на сцене родного культурного учреждения выступает дилетантка.

Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина отреагировала на данные слухи. По ее словам, эта информация не соответствует действительности, передает "Газета.ru".

"Нам ничего не известно об этом бойкоте. Театр в данный момент находится в отпуске", – заявила она.

Представитель театра отметила, что сбор артистов состоится 31 августа. К этому времени все члены труппы вернутся из отпусков и возьмутся за подготовку к новому театральному сезону.

Мусина-Пушкина добавила – пиар со стороны МХАТа можно исключить, так как артисты и другие работники учреждения до сих пор находятся на отдыхе.

Ранее юмористка Елена Борщова сняла пародию на плачущую из-за голубой крыши Бузову.