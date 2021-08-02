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Скончался актер театра и кино Анатолий Рудаков. Трагическую новость сообщила актриса Ирина Тарасова, которая вместе с ним работала в киностудии "Ленфильм".
Рудаков умер на 72-м году жизни. Стало известно, что причиной его смерти стал коронавирус.
"Неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился", – написала Тарасова.
Анатолий Родионович родился в Белоруссии. В 1975 году он выпустился из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Спустя некоторое время актер устроился на работу в "Ленфильм".
Артист дебютировал в кино в 1973 году. Он снялся в кинокартине "Я служу на границе".
Также Рудаков сыграл в таких фильмах, как "Сержант милиции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Государственная граница", "Не покидай", "Мастер и Маргарита" и других.
В начале 1990-х годов, после того, как произошел развал системы кинематографа, Анатолий Родионович ушел в другую сферу деятельности. Он обосновался в фирме, которая снабжала крупные питерские предприятия металлическими изделиями.
В 2006 году артист занялся продюсированием. Рудаков создал собственную киностудию под названием "Киноцентр".
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