Актриса посвятила театру 20 лет своей жизни

Глафира Тарханова известна зрителям по сериалам "Громовы" и "Измены", но поклонники театра знают, что на протяжении многих лет артистка выступала на сцене "Сатирикона". Но все, как бы это печально это не звучало, рано или поздно заканчивается.

Тарханова официально заявила, что ушла из известного театра.

"Расставание... ⁣⁣Это всегда непросто...",

– призналась артистка, не став объяснять причины своего увольнения.

Но, кажется, что рассталась с руководством Тарханова на хорошей ноте. Звезда "Громовых" поблагодарила "всех и каждого", особенно выделив своего преподавателя Константина Райкина, который, по ее словам, всегда чутко к ней относился и верил в успех.

В шутку Глафира вспомнила и о том, что за 20 лет работы на сцене успела четыре раза побывать в декрете. "Это рекорд в театре "Сатирикон", спасибо, за терпение!" – поблагодарила знаменитость.

В конце прощального поста актриса добавила, что надеется встретиться с теперь уже бывшими коллегами по сцене на съемочных площадках. А пока, добавила Тарханова, она надеется, что впереди ее ждет много интересного.

В комментариях звезду поддержали и другие актеры, и ее поклонники. "Будет что-то новое, интересное, важное для тебя", "Ты мощь сила и талантище! Все будет в сто раз круче!" – написали под постом.

Ранее Виктор Сухоруков неожиданно уволился из Театра имени Моссовета, на сцене которого выступал 10 лет.