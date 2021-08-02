Что растет на огороде у Галкина и Пугачевой - видео

Что растет на огороде у Галкина и Пугачевой - видео
Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
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Комик вместе с сыном собрали урожай

Максим Галкин много времени уделяет своим детям. В этот раз телеведущий отправился вместе со своим сыном Гарри в огород, а заодно и показал пользователям, что растет у них с Аллой Пугачевой на грядках. 

Урожай, к слову, в этом году удался. На кадрах видны большие и спелые помидоры. 

"Смотри, он как тыква", 

– показал отцу увлеченный овощами Гарри. Мальчик запретил отцу срывать томат, отметив, что он, вероятно, уже перезрел, поэтому для употребления в пищу не годится. 

Удивленный размером овоща муж Примадонны противоречить наследнику не стал, сорвал помидор поменьше, чтобы позже сделать из него салат. 

Поспели в огороде и огурцы, баклажаны. 

"Слушай, а хорошие баклажанчики-то у нас", 

– отметил Галкин.

Гарри потом показал увлеченному юмористу грядки с укропом, морковью и перцем. Растут в теплицах Галкина и Пугачевой большие цукини. Родитель рассказал сыну, что цветы растения тоже можно есть, а заодно отметил, что если овощи можно запечь с сыром, то получается очень вкусно. 

В конце ролика пародист показал пользователям полную тарелку салата из огурцов и помидоров. "Летний салат из своих овощей – самое вкусное из летнего", – подытожил Галкин. 

Поклонники похвалили семейную чету за то, что они самостоятельно выращивают овощи, заметив, что на их огород любо-дорого смотреть. 

"Огурчики от Галкина я еще не пробовала. Муж-садовод, огородник и юморист в одном флаконе!", "Салат супер, выглядит отлично", "Отличный урожай",

– написали в комментариях. 

Ранее Галкин показал, как танцует его дочь Лиза. Вальс наследницы Примадонны растрогал публику. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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