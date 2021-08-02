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Максим Галкин много времени уделяет своим детям. В этот раз телеведущий отправился вместе со своим сыном Гарри в огород, а заодно и показал пользователям, что растет у них с Аллой Пугачевой на грядках.
Урожай, к слову, в этом году удался. На кадрах видны большие и спелые помидоры.
"Смотри, он как тыква",
– показал отцу увлеченный овощами Гарри. Мальчик запретил отцу срывать томат, отметив, что он, вероятно, уже перезрел, поэтому для употребления в пищу не годится.
Удивленный размером овоща муж Примадонны противоречить наследнику не стал, сорвал помидор поменьше, чтобы позже сделать из него салат.
Поспели в огороде и огурцы, баклажаны.
"Слушай, а хорошие баклажанчики-то у нас",
– отметил Галкин.
Гарри потом показал увлеченному юмористу грядки с укропом, морковью и перцем. Растут в теплицах Галкина и Пугачевой большие цукини. Родитель рассказал сыну, что цветы растения тоже можно есть, а заодно отметил, что если овощи можно запечь с сыром, то получается очень вкусно.
В конце ролика пародист показал пользователям полную тарелку салата из огурцов и помидоров. "Летний салат из своих овощей – самое вкусное из летнего", – подытожил Галкин.
Поклонники похвалили семейную чету за то, что они самостоятельно выращивают овощи, заметив, что на их огород любо-дорого смотреть.
"Огурчики от Галкина я еще не пробовала. Муж-садовод, огородник и юморист в одном флаконе!", "Салат супер, выглядит отлично", "Отличный урожай",
– написали в комментариях.
Ранее Галкин показал, как танцует его дочь Лиза. Вальс наследницы Примадонны растрогал публику.
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