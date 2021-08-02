Актер уже 10 дней находится в реанимации

Некоторое время назад известного актера Игоря Регнера экстренно госпитализировали. Как стало известно, любимца публики забрали в больницу с множественными переломами. При этом травмы он получил примерно за неделю до этого. Накануне состояние артиста ухудшилось.

Следователи, кстати, уже выяснили основную версию, как Регнер мог получить столь тяжелые травмы. Сначала все подумали, что актера кто-то избил, но позже узнали, что мужчина упал с лестницы еще в середине июля. В этот момент он, к слову, был трезв. Артист в принципе не употреблял алкоголь и много времени уделял спорту. Из-за химиотерапии его организм ослаб, поэтому звезда "Штрафбата" не удержался. Дело в том, что не так давно у мужчины было обнаружено онкологическое заболевание.

Сначала актеру порекомендовали придерживаться постельного режима, потому что от госпитализации Регнер отказался. Но лечение в домашних условиях не помогло, спустя время его состояние ухудшилось.

Прошло уже почти 10 дней, как актер находится под пристальным вниманием медиков, которые, к сожалению, никакой положительной динамики пока не наблюдают. Хуже всего то, что звезда российских сериалов впал в кому. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии.

Напомним, что ранее стало известно о смерти звезды сериала "Дикий ангел". Джино Ренни умер на 79-м году жизни из-за коронавируса.