Тяжелобольная экс-жена Аршавина сообщила о скорой операции

Тяжелобольная экс-жена Аршавина сообщила о скорой операции
Андрей Аршавин. Фото: Alexander Chernykh/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Журналистка до последнего надеется победить недуг

Некоторое время назад в эфире одной из передач экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что нуждается в серьезной операции. Однако денег на проведение хирургического вмешательства у нее не было – за это требовалось отдать 700 тысяч рублей. Накануне выяснилось, что журналистка все-таки встретится с врачами.

Напомним, Казьмина имеет тяжелое аутоиммунное заболевание. Недуг сильно отразился на внешности Алисы – она практически лишилась носа.

В понедельник, 2 августа, бывшая жена Аршавина в личном микроблоге опубликовала фотографии дочери Есени от спортсмена. В комментариях пользователи Сети не только завалили ребенка комплиментами, но и поинтересовались о самочувствии Казьминой.

"Спасибо, держусь, осталось чуть-чуть до операции", – сообщила Алиса.

Скорее всего речь идет о той важной операции, о которой ранее рассказывала журналистка. Неизвестно, как ей удалось собрать нужную сумму. Вполне возможно, что финансовую помощь женщине оказал какой-то неравнодушный человек.

Казьмина и Аршавин развелись в 2019 году. Не обошлось без судебных разбирательств. Так, Алисе пришлось бороться за особняк, в котором она жила с тремя детьми. Футболист вместе со своей матерью был нацелен на то, чтобы выселить бывшую избранницу из этого дома. В итоге суд встал на сторону спортсмена.

Ранее стало известно о том, что журналистке скорее всего придется заплатить за незаконное проживание на чужой территории. Дело в том, что по документам недвижимость является собственностью родительницы Андрея.  

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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