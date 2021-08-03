Как выглядит могила Ланового спустя полгода после похорон

Как выглядит могила Ланового спустя полгода после похорон
Василий Лановой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Место упокоения артиста часто посещают

Василия Ланового не стало 28 января этого года. Причиной его смерти стал COVID-19. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Стало известно, как сейчас выглядит последнее пристанище звезды кинокартины "Офицеры".

Снимки с кладбища опубликовала "Комсомольская Правда". Видно, что на могиле Василия Семеновича установлен деревянный резной крест. К изделию прикреплены две фотографии, а также опознавательная табличка с датами рождения и смерти.

Сам могильный холм застлан рулонным газоном. Рядом с ним стоят вазы с живыми цветами. Несколько букетов также лежит на земле.

По левую сторону от креста кто-то высадил кусты. Общий вид могилы Ланового производит положительное впечатление. Можно понять, что место упокоения артиста Театра имени Вахтангова не находится в запустении.

Судя по всему, почтить память Василия Семеновича часто приходят его родные, друзья, коллеги и поклонники. Именно они следят за чистотой и обеспечивают могиле ухоженный вид.

У Ланового осталась супруга, актриса Ирина Купченко, и двое сыновей – Александр и Сергей.

До Ирины актер состоял в браке дважды. Его первой избранницей стала народная артистка РФ Татьяна Самойлова. Во второй раз Василий Семенович женился на режиссере Тамаре Зябловой. К несчастью, деятель культуры разбилась в автокатастрофе. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто еще из российских знаменитостей умер от коронавируса в 2021 году. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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