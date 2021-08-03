Певец сильно переживает за наследницу

Участник группы "Непара" Александр Шоуа признался в том, что ему очень сложно найти подход к старшей дочери Майе. Девушка не желает идти навстречу звездному отцу.

Шоуа бросил первую жену, когда Майе было всего полгода. Артист не поддерживал связь с девочкой и не помогал ей финансово. В какой-то момент Александр опомнился и решил наладить отношения с наследницей. В итоге они помирились и начали общаться.

Однако семейная идиллия длилась не так долго. Со временем между дочерью и отцом возникли разногласия. Ситуация обострилась до такой степени, что Майя начала игнорировать родителя, передает "СтарХит".

Александр заявил – на данный момент он не имеет представлений о том, как живет и чем занимается его 21-летняя наследница.

"Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы", – пожаловался артист.

По словам Шоуа, девушка отличается своенравностью и непростым характером. Она считает, что обладает достаточным жизненным опытом, поэтому не прислушивается к советам родителей.

Музыканта возмущает тот факт, что Майя позволяет себе грубить ему. Поведение наследницы сильно озадачивает Александра.

Певец понадеялся на то, что с дочерью не случилось ничего страшного. Он до последнего верит, что в скором времени в их отношениях наступит белая полоса.

Напомним, Шоуа состоит в браке с женщиной по имени Наталья. Супруги растят общую дочь Таисию, которая появилась на свет в 2014 году.

Ранее Александр назвал причины распада группы "Непара". Оказалось, что между ним и Викторией Талышинской было много разногласий.