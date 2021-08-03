Евгений заявил, что его сестра пытается устроить шоу

Актриса Ирина Цывина скончалась в апреле 2019 года. Однако не так давно дочь покойной звезды, 24-летняя Зиновия обратилась в публичном порядке через медиа к главе СК Александру Бастрыкину. Тот взял дело под личный контроль, после чего последовали многочисленные проверки.

Накануне в СМИ поступили документы по делу о смерти звезды, включая протокол осмотра ее тела и данные по посмертной экспертизе, а также опрос сына актрисы Евгения Благонравова, который первым обнаружил свою маму мертвой.

В материалах говорится, что на теле звезды были выявлены многочисленные телесные повреждения и ссадины, включая закрытый перелом. На ребрах с обеих стороны также зафиксировали дефекты. Зиновия Пусеп требует разбирательств, чтобы найти лицо, нанесшее такие увечья.

Девушка рассказала, что узнала о смерти матери от брата – тот позвонил ей ночью и в рыданиях сообщил о трагедии. Евгений, по ее словам, сказал, что 40 минут делал искусственное дыхание.

"Позже в эфирах центральных телеканалов и маминым подругам Женя выдвигал почему-то различные другие версии – то будто бы нашел тело мамы в ванной, то даже в спальне мертвой… Разве можно перепутать: где ты нашел маму мертвой, где она лежала?! Все это очень странно", – считает наследница звезды.

Девушка также сообщила, что в 2018 году мама приезжала к ней в Черногорию и делилась проблемами с сыном, который, по ее словам, не желал ни учиться, ни работать. Беспокойство у Цывиной вызывал и круг общения сына – люди, похожие на "зависимых".

В тот роковой день, продолжила Зиновия, Евгений пришел домой с другом. А позднее, утверждает она, соседи рассказывали СМИ, что слышали шум, крики и звуки падающих предметов.

Зиновия готова разрешить эксгумацию тела звезды при повторном открытии дела. Сам Евгений уже прокомментировал слова сестры, заявив, что не считает себя ни в чем виноватым, а родственница устраивает шоу. Благонравов также сообщил, что со всеми вопросами следует обращаться к его адвокату.

"Идея с эксгумацией – полная чушь, вот мое мнение", – высказался Евгений.

Ранее Благонравов вознамерился засудить любовника его покойной матери.