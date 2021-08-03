Легкие восстанавливаются: МакSим находится в полном сознании

Легкие восстанавливаются: МакSим находится в полном сознании
МакSим. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артистка уверенно идет на поправку

Представитель певицы МакSим поделилась свежими подробностями ее состояния. По ее словам, исполнительница хита "Знаешь ли ты" чувствует себя намного лучше.

На данный момент артистка находится в сознании. Наблюдаемая положительная динамика позволяет сделать вывод, что знаменитость идет на поправку, передает РИА "Новости".

"Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время", – заявила представитель звезды.

Она добавила – правое легкое певицы, которое приняло на себя основной удар, постепенно восстанавливается после серьезного поражения, уточняет телеканал "360".

Как сообщает Телеграм-канал Mash, МакSим дышит без помощи специальных устройств. Напомним, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ. Единственное, певица пока не снимает кислородную маску.

Пневмония, ранее диагностированная у звезды, находится в стадии разрешения.

Появилась информация, что МакSим якобы разрешают покидать палату. Однако пока она не может передвигаться самостоятельно. Медики сажают артистку в инвалидную коляску и возят по больнице.

В свободное от процедур время исполнительница смотрит телевизор. Также она периодически общается с сотрудниками медучреждения.

Ранее телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил пиарщиков МакSим во лжи. Он призвал представителей певицы предоставлять актуальную и правдивую информацию, а не провоцировать многочисленные слухи. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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