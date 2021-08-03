Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Представитель певицы МакSим поделилась свежими подробностями ее состояния. По ее словам, исполнительница хита "Знаешь ли ты" чувствует себя намного лучше.
На данный момент артистка находится в сознании. Наблюдаемая положительная динамика позволяет сделать вывод, что знаменитость идет на поправку, передает РИА "Новости".
"Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время", – заявила представитель звезды.
Она добавила – правое легкое певицы, которое приняло на себя основной удар, постепенно восстанавливается после серьезного поражения, уточняет телеканал "360".
Как сообщает Телеграм-канал Mash, МакSим дышит без помощи специальных устройств. Напомним, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ. Единственное, певица пока не снимает кислородную маску.
Пневмония, ранее диагностированная у звезды, находится в стадии разрешения.
Появилась информация, что МакSим якобы разрешают покидать палату. Однако пока она не может передвигаться самостоятельно. Медики сажают артистку в инвалидную коляску и возят по больнице.
В свободное от процедур время исполнительница смотрит телевизор. Также она периодически общается с сотрудниками медучреждения.
Ранее телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил пиарщиков МакSим во лжи. Он призвал представителей певицы предоставлять актуальную и правдивую информацию, а не провоцировать многочисленные слухи.
Рынок отреагировал на нежелание российского монополиста перекачивать дополнительные объемы сырья через Польшу и Украину
Американский политик вспомнил об историческом эпизоде, забыв упомянуть важную деталь