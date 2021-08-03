Артистка уверенно идет на поправку

Представитель певицы МакSим поделилась свежими подробностями ее состояния. По ее словам, исполнительница хита "Знаешь ли ты" чувствует себя намного лучше.

На данный момент артистка находится в сознании. Наблюдаемая положительная динамика позволяет сделать вывод, что знаменитость идет на поправку, передает РИА "Новости".

"Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время", – заявила представитель звезды.

Она добавила – правое легкое певицы, которое приняло на себя основной удар, постепенно восстанавливается после серьезного поражения, уточняет телеканал "360".

Как сообщает Телеграм-канал Mash, МакSим дышит без помощи специальных устройств. Напомним, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ. Единственное, певица пока не снимает кислородную маску.

Пневмония, ранее диагностированная у звезды, находится в стадии разрешения.

Появилась информация, что МакSим якобы разрешают покидать палату. Однако пока она не может передвигаться самостоятельно. Медики сажают артистку в инвалидную коляску и возят по больнице.

В свободное от процедур время исполнительница смотрит телевизор. Также она периодически общается с сотрудниками медучреждения.

Ранее телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил пиарщиков МакSим во лжи. Он призвал представителей певицы предоставлять актуальную и правдивую информацию, а не провоцировать многочисленные слухи.