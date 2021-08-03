"Папа бы гордился": возлюбленная показала фото подросшего сына от Золотухина

"Папа бы гордился": возлюбленная показала фото подросшего сына от Золотухина
Валерий Золотухин. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пользователей Сети удивило внешнее сходство подростка с покойным отцом

Актриса Ирина Линдт на своей странице в "Инстаграм" разместила несколько снимков с сыном Иваном, рожденным от Валерия Золотухина. Внешность 16-летнего наследника артиста впечатлила общественность.

Напомним, Ирина и Валерий Сергеевич состояли в незарегистрированных отношениях. В 2004 году Линдт подарила возлюбленному наследника.

На нескольких фотографиях актриса позирует рядом с сыном. В глаза сразу же бросается поразительное сходство Ивана с покойным отцом. Подросток имеет пышную шевелюру и статную внешность.

Ирина рассказала, что чтобы сфотографировать наследника, ей пришлось пойти на ухищрения. То артистка предложила Ивану стильные солнечные очки, то сделала снимок втихаря – пока мальчик наслаждался плаванием.

Пользователи Сети завалили возлюбленную Золотухина и ее сына восторженными комментариями. Больше всего комплиментов досталось Ивану.

"Классные вы", "Красавец. Очень похож на папу и на тебя чуть-чуть", "Ну папа внешне, а чертовщинка во взгляде Ваша", "Вылитый отец", "Папа бы сейчас гордился! Молодцом, Ириш", – написали подписчики.

Помимо Ивана, у звезды кинокартины "Ночной Дозор" остался сын Денис от первой жены Нины Шацкой. Еще один наследник, рожденный в браке с Тамарой Гусевой, ушел из жизни в 2007 году.

Сам Валерий Сергеевич скончался 30 марта 2013 в возрасте 71 года. Некоторое время артист боролся с опухолью головного мозга.

Ранее стало известно о том, что Иван Золотухин решил пойти по стопам именитого отца. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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