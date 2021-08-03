Ведущий рассказал, из-за чего начал унижать гостя

Популярный российский ведущий Александр Гордон нередко демонстрирует свою импульсивность – журналист часто выясняет отношения с гостями телешоу "Мужское/Женское" на Первом. Главные герои выпусков, как правило, являются людьми из неблагополучных семей, которых ведущий вместе со своей коллегой Юлией Барановской пытается направить на путь истинный.

Особенность Александра же в том, что он не привык скрывать своих эмоций и нередко оскорбляет гостей, которые шокируют его своими поступками. Во время одного из выпусков он нацепил на шею мужчины и его спутницы колготки в воспитательных целях – Гордону захотелось доказать заблудшим душам их неправоту.

Позднее Александр решил расставить все точки: в интервью Юрию Дудю признался, что помнит этот яркий эпизод.

"Подлец не препятствовал тому, что его сожительница привязывала ребенка к кровати, так как не могла за ним уследить. И я ему тоже предложил побыть привязанным. Хотел посмотреть, как он себя почувствует", – пояснил журналист.

Сам Гордон божится, что вне студии вполне скромно себя ведет, а с начальством никогда не ругается. С бывшим руководством он просто не общается – в том числе и с рядом экс-коллег по Первому каналу. Как-то Гордону приходилось выяснять отношения с шефом, однако обошлось без колготок.

В свое время ведущий ставил на место Жириновского, с которым, кстати, в неплохих отношениях. Знаменитость признается, что отлично знает политика и может высказать ему в лицо все свои мысли.

"И такие случаи были. Не скажу, о чем мы говорили в эти моменты. Не хватало, чтобы он на меня кинулся. И так проблем хватает", – заявил мужчина.

На днях сообщалось, что шоу "Док-Ток", которое Гордон вел в эфире Первого канала с коллегой Ксений Собчак, закрывают. Позднее информацию опровергли, заявив, что передача, которая выходит в эфире с начала прошлого года, просто "ушла" в летний отпуск.



