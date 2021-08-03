Артистка верит в лучшее

Недавно появилась информация о том, что певица МакSим пошла на поправку. Директор артистки Маргарита Соколова подтвердила данную новость и поделилась еще несколькими радующими подробностями.

На своей странице в "Инстаграм" Соколова рассказала, что пообщалась с МакSим по видеосвязи. По ее словам, во время разговора знаменитость демонстрировала позитивность и боевой настрой.

Маргарита отметила – легкие звезды восстанавливаются. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" уже может дышать самостоятельно.

Директор артистки заявила, что все страшное осталось позади. Теперь МакSим нужно пережить долгий реабилитационный период. Соколова также опровергла слухи, будто ее подопечную возят по больнице на инвалидном кресле. Женщина добавила – певица не смотрит телевизор, как писали в СМИ.

Маргарита сообщила – она рассказала звезде о том, как сильно народ переживал за нее. Поддержка со стороны общественности обрадовала исполнительницу.

"Марина передает огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее", – написала Соколова.

МакSим выразила надежду на то, что в скором времени она сможет лично поблагодарить всех неравнодушных.

Публикация Маргариты обрадовала пользователей Сети.

"Самое долгожданное событие последних почти двух месяцев", "Прекрасные новости! Настоящий борец", "Ура! Слава Богу!", "Сейчас буду плакать от счастья!" – прокомментировали подписчики.

Ранее стало известно, что МакSим находится в полном сознании.