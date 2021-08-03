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В 2013 и 2014 году в эфире Первого канала выходило шоу "Они и мы", а после – "За и против". Бессменными ведущими этих проектов были Александр Гордон и Екатерина Стриженова. Но в один момент продюсеры решили, что телеведущую нужно заменить кем-то другим.
Как рассказал сам Гордон, с соведущей у него сложились отличные отношения, им было комфортно работать вместе. Решение заменить коллегу вызвало у него немного противоречивую реакцию.
Тогда Александр Гарриевич был в отпуске, но ему неожиданно позвонили продюсеры и попросили ненадолго подъехать на съемочную площадку, чтобы оценить, как Гордон будет взаимодействовать с новой ведущей.
"А что с Катей не так?"
– поинтересовался тогда телеведущий.
Как оказалось, Первый канал в очередной раз решил изменить формат шоу, только вот Стриженова в него не совсем вписывалась и была не по душе зрителям. В итоге собеседник Дудя согласился подъехать на площадку, где его уже ждала его будущая соведущая – Юлия Барановская.
Редакторы решили не медлить, поэтому почти сразу начали изображать диалог героев. В итоге журналист почти сразу утвердил кандидатуру, попросив его не мучать, а после молча развернулся и ушел.
Шоу "Мужское/Женское" выходит в эфир с 2014 года и достаточно популярно среди зрителей. Но Гордон не исключил, что в следующем сезоне его не будет, потому что сейчас у него слишком плотный график.
В интервью Юрию Дудю Гордон также объяснил свое нападение на "подлеца", которого телеведущий начал душить колготками.
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