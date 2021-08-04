Актриса не понимает, почему она вместе с коллегами впала в немилость к стражам порядка

На данный момент Кристина Асмус находится на Шри-Ланке. Там актриса участвует в съемках фильма "Булки", где ей досталась одна из главных ролей. В личном микроблоге звезда "Интернов" рассказала о том, с какими сложностями столкнулась вся ее команда.

Асмус сообщила, что на съемочную площадку трижды приезжала местная полиция. Кристина вышла с грима и отправилась к нужной локации, готовая к работе. Неожиданно продюсер в рацию приказал всем артистам возвращаться в отель. В конечном итоге актриса вместе со своими коллегами полтора часа просидела в машине, пока стражи порядка проводили обыск и проверяли рабочие зоны.

На этом общение с полицией Шри-Ланки не закончилось. Когда съемочная группа перебралась в байк-центр, на месте снова появились люди в погонах. Экс-супруга юмориста Гарика Харламова до сих пор недоумевает, по какой причине полицейские их притесняли. Ведь, по ее словам, у них на руках имелось разрешение на съемки, выданное местными властями. Кроме того, актеры постоянно сдают ПЦР-тесты и соблюдают масочный режим.

"У нас оцеплено место съемок, ходить никуда нельзя и контактировать ни с кем тоже", – пожаловалась Асмус.

Кристина добавила – еще одна сложность заключается в непростых погодных условиях. Из-за ненастья приходится по несколько раз снимать отдельные сцены.

Знаменитость заявила, что съемочная группа преодолеет все сложности и покажет картину зрителям.

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