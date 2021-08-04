К моменту знакомства с Гарри за плечами актрисы был один развод

В среду, 4 августа, Меган Маркл исполняется 40 лет. Сейчас герцогиня Сассекская является любящей женой и заботливой матерью – вместе с принцем Гарри она воспитывает сына и дочь. Однако до встречи с наследником леди Ди ее личная жизнь была бурной.

Кинопродюсер Тревор Энгельсон

Первые серьезные отношения у Меган были со сценаристом Тревором Энгельсоном. Возлюбленные начали встречаться в 2004 году. Спустя семь лет пара сыграла свадьбу. В тот период Маркл активно занималась построением своей актерской карьеры. Она начала уделять супругу все меньше и меньше внимания. В 2013 году Меган и Тревор развелись.

Ходили слухи, что актриса использовала кинопродюсера в корыстных целях. Якобы брак с Энгельсоном ей нужен был только для того, чтобы построить успешную карьеру.

Гольфист Рори Макилрой

Через некоторое время после развода Маркл начала появляться в компании Рори Макилроя – одного из самых известных гольфистов. Артистку и спортсмена замечали в нескольких дублинских ресторанах. Позже Меган заверила – их с Макилроем связывали исключительно дружеские отношения.

Шеф-повар Кори Витиелло

В 2014 году Меган вступила в отношения с шеф-поваром Кори Витиелло. Возлюбленные встречались около двух лет. Говорят, что решение о расставании приняла именно Маркл. В 2016 году актриса влюбилась в принца Гарри и сделала выбор в его пользу.

Меган и Гарри сыграли свадьбу в 2018 году. Практически через год у супругов родился сын Арчи. А 4 июня 2021 года на свет появилась их дочь Лилибет Диана.

Ранее стало известно о том, что герцогам Сассекским предложили денег за решение больше не заводить детей.