От кинопродюсера до принца: с кем встречалась Меган Маркл

От кинопродюсера до принца: с кем встречалась Меган Маркл
Фото: Stephen Lock/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
К моменту знакомства с Гарри за плечами актрисы был один развод

В среду, 4 августа, Меган Маркл исполняется 40 лет. Сейчас герцогиня Сассекская является любящей женой и заботливой матерью – вместе с принцем Гарри она воспитывает сына и дочь. Однако до встречи с наследником леди Ди ее личная жизнь была бурной. 

Кинопродюсер Тревор Энгельсон

Первые серьезные отношения у Меган были со сценаристом Тревором Энгельсоном. Возлюбленные начали встречаться в 2004 году. Спустя семь лет пара сыграла свадьбу. В тот период Маркл активно занималась построением своей актерской карьеры. Она начала уделять супругу все меньше и меньше внимания. В 2013 году Меган и Тревор развелись.

Ходили слухи, что актриса использовала кинопродюсера в корыстных целях. Якобы брак с Энгельсоном ей нужен был только для того, чтобы построить успешную карьеру. 

Гольфист Рори Макилрой

Через некоторое время после развода Маркл начала появляться в компании Рори Макилроя – одного из самых известных гольфистов. Артистку и спортсмена замечали в нескольких дублинских ресторанах. Позже Меган заверила – их с Макилроем связывали исключительно дружеские отношения. 

Шеф-повар Кори Витиелло

В 2014 году Меган вступила в отношения с шеф-поваром Кори Витиелло. Возлюбленные встречались около двух лет. Говорят, что решение о расставании приняла именно Маркл. В 2016 году актриса влюбилась в принца Гарри и сделала выбор в его пользу.

Меган и Гарри сыграли свадьбу в 2018 году. Практически через год у супругов родился сын Арчи. А 4 июня 2021 года на свет появилась их дочь Лилибет Диана.

Ранее стало известно о том, что герцогам Сассекским предложили денег за решение больше не заводить детей.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Китайцы восхитились российскими синхронистками после скандала на ОИ

Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей