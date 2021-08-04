В СМИ появилась неожиданная версия о родном отце Голубкиной

В СМИ появилась неожиданная версия о родном отце Голубкиной
Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В родители актрисе долгое время приписывали не того человека

Администратор "Москонцерта" Нина Федорова поделилась своей версией с журналистами "Экспресс Газеты", кто является родным отцом актрисы Марии Голубкиной.

Мать Марии – народная артистка РСФСР Лариса Ивановна. Во многих источниках написано, что она родила дочь от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева. К слову, девочка появилась на свет в 1973 году. Однако позже выяснилось, что режиссер – не ее биологический отец.

В 1977 году Голубкина-старшая вышла замуж за Андрея Миронова. Ходили слухи, что именно звезда фильма "Берегись автомобиля" является родителем Марии. Ведь Лариса Ивановна и Андрей Александрович долгое время состояли в дружеских отношениях.

Федорова уверена – ни Щербинский-Арсеньев, ни Миронов не дали жизнь Марии. По ее словам, настоящим отцом Голубкиной нужно считать Алексея Баталова, передает "Экспресс Газета".

"Поглядите, как они похожи носами! А еще Мария – вылитая дочка Алексея Владимировича от первого брака – Надежда", – заявила администратор "Москонцерта".

Нина рассказала, что Голубкина-старшая и Баталов встречались несколько лет. Артисты даже вместе участвовали в съемках картины "День счастья".

Федорова добавила – отец Ларисы Ивановны в то время гордился тем, что его дочь состоит в любовных отношениях с Баталовым.

Сама Мария Голубкина считала своим отцом Миронова. Она очень любила артиста, да и тот смог найти с падчерицей общий язык.

Ранее стало известно о том, что актриса поддержала оскандалившуюся Елену Проклову и проехалась по покойному Олегу Табакову. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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