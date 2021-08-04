Режиссер назвал актрису своей первой любовью

Первым мужем Натальи Варлей был актер Николай Бурляев. Супруги развелись в 1968 году – через год после свадьбы. Несмотря на расставание, артисты смогли остаться друзьями. В интервью "Экспресс Газете" кинорежиссер рассказал, как относится к бывшей избраннице.

Бурляев и Варлей познакомились благодаря общему знакомому. Вскоре между ними вспыхнули чувства. Буквально через месяц после начала романа пара решила узаконить отношения. Близкие пытались отговорить Николая Петровича и Наталью Владимировну от этого серьезного шага, ссылаясь на их молодой возраст. Однако возлюбленные до последнего стояли на своем.

Звезда фильма "Иваново детство" заявил – Варлей была его первой любовью. До сих пор актер с трепетом отзывается об экс-супруге.

Николай Петрович признался, что каждая встреча с Натальей Владимировной приносит положительные эмоции. Артист добавил – ему очень нравятся стихотворения Варлей. Тот факт, что актриса уже не появляется в кино, расстраивает Бурляева.

При этом кинорежиссер не стал скрывать – у бывшей жены был один изъян.

"Наташа – человек очень достойный, хотя и сложный", - высказался он.

Вполне возможно, что именно непростой характер артистки стал причиной их скорого разрыва. До этого момента ни Бурляев, ни Варлей не комментировали свой развод.

Ранее певица Аида Ведищева рассказала о ссоре с Варлей. Исполнительница заявила, что звезда "Кавказской пленницы" лезла в ее дело.